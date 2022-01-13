Стало известно, где в Башкирии оборудуют купели к Крещению

Уже 19 января православные христиане отметят важный праздник Крещение Господне. В этот день верующие совершают окунание в иордани.

В Башкирии в этот день официально будут работать 98 купелей. На местах будут дежурить сотрудники экстренных служб во избежание трагических последствий. Полный список мест для окунания опубликован на сайте МЧС Башкирии.