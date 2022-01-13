Стало известно, где в Башкирии оборудуют купели к Крещению

Уже 19 января православные христиане отметят важный праздник Крещение Господне. В этот день верующие совершают окунание в иордани.
В Башкирии в этот день официально будут работать 98 купелей. На местах будут дежурить сотрудники экстренных служб во избежание трагических последствий. Полный список мест для окунания опубликован на сайте МЧС Башкирии.
В Уфе купели соорудят во всех семи районах:
- Дёмский район, оз. Кустарёвское, м/р-н «Яркий»;
- Калининский район, р. Уфа, д. Князево, «Князевская переправа»;
- Кировский район, р. Белая, СК «Юность»;
- Ленинский район р. Белая, м/р-н Нижегородка в створе ул. Воронежская;
- Октябрьский район, р. Уфа, м/р-н «Сипайлово», пляж «Берег солнца»;
- Орджоникидзевский район, р. Белая, СОК «Биатлон»;
- Советский район, оз. Солдатское, парк им. Якутова.