В Башкирии в огне погиб 11-месячный малыш

Накануне, 12 января, в Туймазинском районе произошло трагическое событие. В деревне Булат зафиксирован крупный пожар, в котором погиб ребёнок.

Фото №1 - В Башкирии в огне погиб 11-месячный малыш

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пожар тушили 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать ближе к часу ночи.

При разборе завалов в 02:24 было найдено тело 11-месячного ребёнка. Известно, что мама малыша в этот вечер находилась в соседнем доме ещё с двумя детьми 3 и 6 лет. В доме установлен пожарный извещатель по программе «Многодетная семья». Причины возгорания уточняются.

Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка.

На место выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы, устанавливается причина возгорания.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: МЧС по РБ. 

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