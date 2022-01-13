В Башкирии в огне погиб 11-месячный малыш

Накануне, 12 января, в Туймазинском районе произошло трагическое событие. В деревне Булат зафиксирован крупный пожар, в котором погиб ребёнок.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пожар тушили 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать ближе к часу ночи.
При разборе завалов в 02:24 было найдено тело 11-месячного ребёнка. Известно, что мама малыша в этот вечер находилась в соседнем доме ещё с двумя детьми 3 и 6 лет. В доме установлен пожарный извещатель по программе «Многодетная семья». Причины возгорания уточняются.
Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка.
Фото: МЧС по РБ.