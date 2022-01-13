В Иглинском районе стартовала спартакиада среди сотрудников сферы образования

В Иглинском районе стартовала спартакиада «Здоровье» среди сотрудников сферы образования.Соревнования проходят по пяти видам спорта. В первый день коллективы учителей испытывали свои силы в волейболе и шахматах. Во второй день прошли соревнования по теннису, плаванию и лыжным гонкам.\