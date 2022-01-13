Минфин Башкирии досрочно погасил банковские кредиты в сумме 4 млрд рублей

В конце 2021 года Министерство финансов Башкирии досрочно погасило банковские кредиты на сумму 4 млрд рублей.
Кредиты были привлечены у ПАО Сбербанк в 2020 году для финансирования дефицита бюджета. Это позволило республике сэкономить 86,7 млн рублей из бюджетных средств, которые бы в ином случае ушли на обслуживание государственного долга.
Государственный долг республики по итогам 2021 года составил 26,6 млрд руб., долговая нагрузка – менее 17% к доходам (ниже уровня 2020 года), благодаря поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики. Как сообщалось ранее, рост налоговых и неналоговых доходов региональной казны в 2021 году составил 27,5% к 2020 году. Положительная динамика поступлений обусловлена ростом деловой активности и прибыльности, пояснили в Минфине.