Минфин Башкирии досрочно погасил банковские кредиты в сумме 4 млрд рублей

Государственный долг республики по итогам 2021 года составил 26,6 млрд руб., долговая нагрузка – менее 17% к доходам (ниже уровня 2020 года), благодаря поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики. Как сообщалось ранее, рост налоговых и неналоговых доходов региональной казны в 2021 году составил 27,5% к 2020 году. Положительная динамика поступлений обусловлена ростом деловой активности и прибыльности, пояснили в Минфине.