В Башкирии значительно подорожали помидоры

Так, за неделю значительно выросли в цене помидоры. В среднем этот овощ подорожал на 25 рублей. Также стали дороже огурцы, белокочанная капуст, бананы, свекла, полукопченая колбаса, печенье, маргарин и сливочное масло. Рост цен на эти продукты составил 5,5-6,1%.