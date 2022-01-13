В Башкирии студентов учат правильно варить пиво

Уфимских студентов учат правильно варить пиво. В Башкирском государственном аграрном университете открылась лабораторию по производству и анализу качества воды и напитков из растительного сырья. Площадка оснащена модельными установками спиртового и пивоваренного завода.

Теперь учащиеся факультета пищевых технологий смогут полностью отработать циклы производства различных безалкогольных и спиртосодержащих напитков. Это же оборудование позволит проводить научно-исследовательские работы и создавать инновационную продукцию. Благодаря возможностям новой лаборатории студенты могут получить хорошую практику и стать востребованными специалистами.

На базе этой лаборатории мы обучаем технологов и переработчиков растительного сырья. До появления установки приходилось либо покупать воду, либо кипятить, подготавливать самостоятельно. Хотя это не давало того результата, который есть сейчас.

Александр Гусев, доцент кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья факультета пищевых технологий БГАУ

Это оборудование облегчило и улучшило понимание всех процессов.

Александр Полюдов, магистр Башкирского государственного аграрного университета
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