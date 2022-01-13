В Башкирии студентов учат правильно варить пиво

Уфимских студентов учат правильно варить пиво. В Башкирском государственном аграрном университете открылась лабораторию по производству и анализу качества воды и напитков из растительного сырья. Площадка оснащена модельными установками спиртового и пивоваренного завода.
Теперь учащиеся факультета пищевых технологий смогут полностью отработать циклы производства различных безалкогольных и спиртосодержащих напитков. Это же оборудование позволит проводить научно-исследовательские работы и создавать инновационную продукцию. Благодаря возможностям новой лаборатории студенты могут получить хорошую практику и стать востребованными специалистами.