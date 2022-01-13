В Башкирии студентов учат правильно варить пиво

На базе этой лаборатории мы обучаем технологов и переработчиков растительного сырья. До появления установки приходилось либо покупать воду, либо кипятить, подготавливать самостоятельно. Хотя это не давало того результата, который есть сейчас.

Александр Гусев, доцент кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья факультета пищевых технологий БГАУ