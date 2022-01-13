В Башкирии вооруженный мужчина удерживал женщину и ребёнка в квартире

Сегодня, 13 декабря, в полицию Стерлитамака обратился местный житель, который заявил, что его 32-летнюю сестру и её 10-летнего сына удерживает вооруженный мужчина.

По указанному адресу – к дому по улице Шафиева – оперативно прибыли полиция и экстренные службы. Оказалось, мальчику удалось написать дяде, что их с мамой удерживает в квартире вооруженный ножом и газовым баллончиком знакомый. Полицейские вступили в разговор с мужчиной, однако тот отказывался открывать дверь.

Лишь после угрозы взлома двери налетчик открыл дверь правоохранителям. Его удалось задержать. Преступником оказался 27-летний уроженец Оренбургской области, который ранее был судим, а вышел на свободу лишь в августе 2021 года.

Мужчину доставили в отделение полиции. По факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.