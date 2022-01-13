Парламент Башкирии предлагает пускать граждан в больницы без предъявления QR-кода

Госсобрание Башкирии намерено предложить поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принятого Госдумой в декабре в первом чтении и направленного для рассмотрения региональным парламентам.
В частности, парламент республики предлагает расширить список мест, где сертификат о вакцинации и QR-код предоставлять не нужно. Так, среди таких организаций будут медицинские учреждения.
Так называемый законопроект о QR-кодах направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Документом предлагается допускать в места проведения массовых мероприятий, в организации культуры, общепита, розничной торговли только при предъявлении документа, который подтверждает факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание либо наличие медицинских противопоказаний к прививке, а также документа, удостоверяющего личность. Без предъявления подтверждающих документов можно будет посещать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.