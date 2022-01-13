Парламент Башкирии предлагает пускать граждан в больницы без предъявления QR-кода

Так называемый законопроект о QR-кодах направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Документом предлагается допускать в места проведения массовых мероприятий, в организации культуры, общепита, розничной торговли только при предъявлении документа, который подтверждает факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание либо наличие медицинских противопоказаний к прививке, а также документа, удостоверяющего личность. Без предъявления подтверждающих документов можно будет посещать аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости.