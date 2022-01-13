В Башкирии за сутки менее 200 человек заболели коронавирусом

За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 198 человек. Общее количество заболевших в регионе за время пандемии достигло 124 648. С выздоровлением выписали 243 пациента (115 538), скончались – 12 (4546). Напомним, накануне, 12 января, стало известно, что у трёх зараженных коронавирусом в Башкирии выявлен штамм «омикрон».