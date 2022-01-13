Глава Башкирии рассказал о поддержке системы здравоохранения в республике
Сегодня, 13
января, Глава Башкирии принял участие в дискуссии «Переосмысление национальной
системы здравоохранения» на Гайдаровском форуме. Участниками встречи стадии губернаторы
Ивановской области, Пермского края, чиновники Министерства здравоохранения России,
а также представители крупной медицинской сети и больниц.
Радий Хабиров
отметил, что современные граждане меняют своё отношение к медицинским
учреждениям. Теперь не нужно занимать очередь прямо в больнице, а можно
записаться на удобное время по телефону или через интернет.
Люди постепенно меняют свои стереотипы отношений с медицинским учреждением. Если раньше человек, заболев, шел в поликлинику занимать живую очередь, сейчас он прежде позвонит или по интернету получит время приема. Мы этот способ всячески продвигаем, и люди нас слышат, это им удобно. Это естественный цивилизационный процесс. Даже пожилые люди понимают, что лучше прежде дозвониться и не сидеть в больнице лишнее время. Так что, проект бережливой поликлиники мы реализуем.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также глава
региона отметил, что эпидемия коронавируса серьёзно ударила по системе
здравоохранения. Однако это шанс обратить внимание на проблемы в системе и
сразу исправить их. Например, много внимания требует первичная системы – ФАПы,
куда человек обращается в первую очередь. Ситуация с кадрами также вызывает
опасения у правительства. Радий Хабиров отметил, что необходимо помогать
желающим с получением высшего образования.
Когда начал работать и ездить по республике, чего только не навидался. Фельдшерско-акушерские пункты у нас располагались в бараке для немецких военнопленных, в здании 1890 года постройки. Между тем у нас 1,7 млн человек сельского населения, а ФАПов - 1960. Очень помогает федеральная программа комплексной модернизации первичного звена - по ней республика получит 18 млрд рублей до 2025 года. Прекрасно, что решается этот вопрос, а то раньше обращали внимание на создание крупных медцентров, и у нас они есть - онкологические, кардиологические. Второй важнейший вопрос - кадры. Как я говорил уже, если бы у нас все выпускники 2021 года пришли в медицину, вопрос нехватки кадров был бы закрыт. Но нет ведь. Куда они уходят? Кто-то понимает, что медицина вовсе не его призвание, и находит работу в другой сфере, другие - идут в коммерческое здравоохранение. Деньгами эту проблему тоже не зальешь - мы даем миллион фельдшеру, он отрабатывает три года и уезжает. Поэтому я считаю, что надо помогать с получением высшего образования тем, кто уже окончил медколледж, кто поработал медсестрой, санитаром. Это проверенные люди, которые не бросят медицину. В них надо вкладываться, и эти средства не будут потрачены зря. Третье - это новые технологии. Из 1960 ФАПов 1800 у нас уже имеют интернет-связь. Фельдшер может, например, отправить кардиограмму пациента в республиканский кардиоцентр и получить консультацию специалиста. Или другая проблема - чтобы не ехать человеку к врачу открывать больничный, можно будет просто связаться с ним. В целом будущее — за телемедициной. Вот это я хотел сказать, и огромное спасибо врачам.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Глава региона
поблагодарил всех, кто борется за спасение жизней. Радий Хабиров отметил, что в
республике чтят память 41 врача, которые трагически скончались в битве с
коронавирусом.
В эти дни мы должны беспрестанно благодарить врачей, медсестер, всех работников здравоохранения, потому что именно они находятся на передовой обороны. Мы в республике так и говорим: 41 врач погиб на войне с этой тяжелой инфекцией. Чтим их память. Огромное спасибо всем медикам с пожеланием крепкого здоровья и стойкости. Все обсуждаемые вопросы - это наша обязанность, и мы это делаем. И деньги, кстати, есть - как уже говорил, комплексная программа модернизации первичного звена - это личная программа президента России, и я каждый раз радуюсь - 18 млрд рублей только на "первичку" в республику придут. Так что, деньги есть, и, надеюсь, еще будут, и заработаем. Главное, чтобы медицина выдержала этот тяжелейший удар.