Глава Башкирии рассказал о поддержке системы здравоохранения в республике

Когда начал работать и ездить по республике, чего только не навидался. Фельдшерско-акушерские пункты у нас располагались в бараке для немецких военнопленных, в здании 1890 года постройки. Между тем у нас 1,7 млн человек сельского населения, а ФАПов - 1960. Очень помогает федеральная программа комплексной модернизации первичного звена - по ней республика получит 18 млрд рублей до 2025 года. Прекрасно, что решается этот вопрос, а то раньше обращали внимание на создание крупных медцентров, и у нас они есть - онкологические, кардиологические. Второй важнейший вопрос - кадры. Как я говорил уже, если бы у нас все выпускники 2021 года пришли в медицину, вопрос нехватки кадров был бы закрыт. Но нет ведь. Куда они уходят? Кто-то понимает, что медицина вовсе не его призвание, и находит работу в другой сфере, другие - идут в коммерческое здравоохранение. Деньгами эту проблему тоже не зальешь - мы даем миллион фельдшеру, он отрабатывает три года и уезжает. Поэтому я считаю, что надо помогать с получением высшего образования тем, кто уже окончил медколледж, кто поработал медсестрой, санитаром. Это проверенные люди, которые не бросят медицину. В них надо вкладываться, и эти средства не будут потрачены зря. Третье - это новые технологии. Из 1960 ФАПов 1800 у нас уже имеют интернет-связь. Фельдшер может, например, отправить кардиограмму пациента в республиканский кардиоцентр и получить консультацию специалиста. Или другая проблема - чтобы не ехать человеку к врачу открывать больничный, можно будет просто связаться с ним. В целом будущее — за телемедициной. Вот это я хотел сказать, и огромное спасибо врачам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии