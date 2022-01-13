В Уфе показали, как идет строительство Нагаевского путепровода

Что касается сетей газопровода на той стороне, там начались подготовительные работы. С этой стороны ведутся работы по переустройству сетей РЖД. Если обратите внимание, линии электропередач отведены в сторону, чтобы мы могли приступить к строительно-монтажным работам по буронабивным сваям по второй опоре.

Иршат Айсуваков, начальник отдела капитального строительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы