В Уфе показали, как идет строительство Нагаевского путепровода

На стройплощадке Нагаевского путепровода готовятся приступить к одному из самых трудных этапов работ. На данный момент уже забиты сваи трех основных опор. На подходе еще одна, в непосредственной близости с железнодорожными путями. Напомним, что новая развязка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет проходить от трассы М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе. Что уже сделано и еще предстоит?
Пока водители, сидя в пробке, нетерпеливо ждут зеленого сигнала светофора на железнодорожном переезде, на стройплощадке двигается спецтехника. Работы по устройству новой развязки ведутся сразу по нескольким направлениями. Самый трудоемкий процесс связан с возведением мостового сооружения.
Конструкция путепровода предусматривает четыре опоры. Работы по монтажу трех из них уже ведутся. Осталась заключительная. Основная техническая сложность не просто в заливке фундамента, проектировщикам важно согласовать и перенести все коммуникации и лишь после этого устанавливать сваи.
Все железнодорожные коммуникации, а это магистральные кабели связи, сети электроснабжения, должны работать бесперебойно. Даже во время установки пролетных балок строителям придется подстраиваться под расписание движения поездов.
Движение по путепроводу будет четырехголосным – по две в каждую сторону. Общая протяженность подъездных путей от трассы М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе составит почти 2 км.
Особенно актуальна новая развязка для жителей прилегающих к Уфе поселков. Через существующий переезд за сутки проезжает более 25 тысяч машин. В часы пик стоять в автомобильном заторе порой приходится около часа. Путепровод должен решить эту проблему и самое главное, обезопасить водителей от столкновения с поездами. Завершить строительство планируют к лету 2023 года.