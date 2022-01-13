В Уфе показали, как идет строительство Нагаевского путепровода

На стройплощадке Нагаевского путепровода готовятся приступить к одному из самых трудных этапов работ. На данный момент уже забиты сваи трех основных опор. На подходе еще одна, в непосредственной близости с железнодорожными путями. Напомним, что новая развязка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет проходить от трассы М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе. Что уже сделано и еще предстоит?

Пока водители, сидя в пробке, нетерпеливо ждут зеленого сигнала светофора на железнодорожном переезде, на стройплощадке двигается спецтехника. Работы по устройству новой развязки ведутся сразу по нескольким направлениями. Самый трудоемкий процесс связан с возведением мостового сооружения.

Конструкция путепровода предусматривает четыре опоры. Работы по монтажу трех из них уже ведутся. Осталась заключительная. Основная техническая сложность не просто в заливке фундамента, проектировщикам важно согласовать и перенести все коммуникации и лишь после этого устанавливать сваи.

Все железнодорожные коммуникации, а это магистральные кабели связи, сети электроснабжения, должны работать бесперебойно. Даже во время установки пролетных балок строителям придется подстраиваться под расписание движения поездов.

Что касается сетей газопровода на той стороне, там начались подготовительные работы. С этой стороны ведутся работы по переустройству сетей РЖД. Если обратите внимание, линии электропередач отведены в сторону, чтобы мы могли приступить к строительно-монтажным работам по буронабивным сваям по второй опоре.

Иршат Айсуваков, начальник отдела капитального строительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Движение по путепроводу будет четырехголосным – по две в каждую сторону. Общая протяженность подъездных путей от трассы М5 до примыкания к Нагаевскому шоссе составит почти 2 км.

Фото №1 - В Уфе показали, как идет строительство Нагаевского путепровода

В июле 2021 года начались строительно-монтажные работы на данном объекте, задействовано 80 человек и 25 единиц техники.

Евгений Юткин, заместитель директора по производству мостоотряда №30

Особенно актуальна новая развязка для жителей прилегающих к Уфе поселков. Через существующий переезд за сутки проезжает более 25 тысяч машин. В часы пик стоять в автомобильном заторе порой приходится около часа. Путепровод должен решить эту проблему и самое главное, обезопасить водителей от столкновения с поездами. Завершить строительство планируют к лету 2023 года.

БАШКОРТТАР-БСТ
Моя терапия
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями