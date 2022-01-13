В Уфе проверяют готовность школ к работе после зимних каникул

В Ленинском районе Уфы после каникул в школы пойдут порядка 13 тысяч детей. Все 11 образовательных учреждений должны быть готовы к их приему. Санитайзеры, термометрия, обеззараживатели остаются в стенах школы.

В 39-й гимназии предусмотрено для разделения потоков шесть входов, на каждом будут дежурить антиковидные инспекторы и преподаватели. Во избежание столпотворения уроки у младших классов начинаются позже.

Каждый класс занимается в своем кабинете, места скопления детей оборудованы бактерицидными лампами, в туалетных комнатах есть антисептики. Айгуль Ганиева, директор гимназии № 39

Глава Ленинского района столицы проверил готовность школ к приему детей. К слову, на оперативном совещании руководство республики распорядилось главам лично выезжать в школы до того как туда пойдут дети. В целях профилактики вспышки коронавирусной инфекции предварительная работа ведется и с родителями.