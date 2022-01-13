В Башкирии разыскивается 54-летний мужчина, который убил сына

Полиция Башкирии сообщает о поисках 54-летнего Фадимьяна Шаяхметова, которого подозревают в убийстве сына.
В полицию обратилась жена погибшего – она заявила, что её супруг пропал и не выходит на связь. Следователи установили, что последний раз пропавшего видели в доме отца. Вскоре его тело с колото-резанными ранениями было найдено в доме родителей в Давлеканово. Его отца в доме не оказалось.
Сейчас мужчина объявлен в розыск. В последний раз его видели в Альшеевском районе. В тот момент на мужчине была спецовка с капюшоном, вязанная шапка, резиновые утепленные сапоги и темные брюки. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просим сообщить по телефону 8 347 270 39 02.
Фото: МВД по РБ.