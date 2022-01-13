В Башкирии разыскивается 54-летний мужчина, который убил сына

В полицию обратилась жена погибшего – она заявила, что её супруг пропал и не выходит на связь. Следователи установили, что последний раз пропавшего видели в доме отца. Вскоре его тело с колото-резанными ранениями было найдено в доме родителей в Давлеканово. Его отца в доме не оказалось.