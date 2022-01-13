Жительница Башкирии взяла в приемную семью троих пенсионеров

Жительница Дюртюлинского района взяла под опеку брошенных родственниками стариков. Уже пять лет в республике действует проект «Приемная семья для пожилых и инвалидов». За это время в Башкортостане свыше 200 пожилых людей обрели новый дом. Как живется пенсионерам в приемных семьях?

Первым приемным дедушкой в семье Зуляли Фарсеевны стал Мирзахан Хатмуллин. В 2017 году женщина, вернувшись из Санкт-Петербурга в Башкортостан, стала жить в селе Нижнеманчарово. Вот только в пустом доме было одиноко, а сидеть сложа руки Зуляля Фарсеевна не привыкла. Узнав о госпрограмме «Приёмная семья для пожилых и инвалидов», решилась усыновить сначала одного бабая.

В сентябре прошлого года к ним присоединились ещё двое. Муса – инвалид-колясочник. Раис – после инсульта. Кому-то из подопечных Зуляли Фарсеевны 70 лет, а кому-то – 90. Но даже несмотря на диагнозы и возраст, мужчины как могут стараются помогать женщине.

Хозяйство у женщины немаленькое. Кроме трех приемных дедушек, есть собака, кот и еще целый двор живности – куры, гуси и козы. Заботливая хозяйка успевает все: готовит, убирает в доме и даже вяжет своим подопечным тёплые вещи.