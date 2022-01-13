Житель Башкирии пошёл на убийство за обвинение в поедании собак

В Кушнаренковском районе произошло жуткое происшествие. Местный житель убил товарища за обвинение в поедании собак.

Оказалось, мужчина якобы распространил слух среди сельчан о том, что его 35-летний товарищ хочет съесть собаку. Это обидело жителя села, он взял нож и ударил им знакомого. Ранение оказалось смертельным.

Тело несчастного лишь через несколько дней после смерти случайно обнаружили соседи. Подозреваемого удалось быстро найти. Сейчас проводится психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Также правоохранители проверят информацию о жестоком обращении с животными.