Девушка из Башкирии обвинила в изнасиловании американского доктора и бизнесмена

Telegram-канал «Baza» сообщает, что 22-летняя девушка обвинила американского бизнесмена и доктора Эмиля Чинна в изнасиловании. Девушке удалось сбежать.

Чинн познакомился с девушкой в одном из клубов Москвы. Общение продолжилось в сети и они договорились встретиться в ресторане, где пострадавшая перебрала с алкоголем и поднялась вместе с доктором в его номер в отеле.

По ее словам, близости с Чинном она не планировала, но он набросился на нее и попытался изнасиловать. Однако, девушке удалось сбежать. Правоохранители взяли показания у доктора. Он рассказал, что никакого насилия по отношению к девушке не применял и между ними произошла банальная ссора.