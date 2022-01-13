Радий Хабиров оценил влияние пандемии на развитие здравоохранения

У медицины сейчас есть уникальный шанс стать сильнее. Об этом в дискуссии «Переосмысление национальной системы здравоохранения», которая состоялась на площадке Гайдаровского форума, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что пандемия открыла новые возможности для развития медицины, укрепления её материальной базы.

В республике модернизируется первичное звено в сельской местности. Стоит задача обновить все ветхие ФАПы. По этой программе до 2025 года Башкортостан получит 18 млрд рублей.

Может быть, я излишне оптимистичен, но я считаю, что у нашей системы здравоохранения есть уникальный шанс стать действительно качественной, востребованной, очень серьезной системой защиты здоровья граждан, потому что так сложилось, что коронавирус, с одной стороны, очень сильно ударил по людям, мы потеряли родных и близких, мы много чего перестрадали. Но это в то же время дало возможность обратить внимание на медицину, что мы можем просто физически вымереть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров оценил влияние пандемии на развитие здравоохранения

Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко высоко оценил практику Башкортостана по строительству быстровозводимых инфекционных центров и отметил, что этот опыт активно тиражируют другие регионы. Радий Хабиров также предложил продумать системы поддержки медицинских кадров и дополнительные меры мотивации, в том числе материальной, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью.

Сегодня состоялось заседание инновационных регионов, Республика Башкортостан является участницей этой ассоциации, вот здесь мы тоже провели организационное мероприятие, обсудили, какие задачи стоят в части инновационных предприятий, технологий, была возможность переговорить с министром строительства. Я поблагодарил Минстрой России за этот очень эффективный год. И это позволило нам дать беспрецедентный результат, сдали беспрецедентный объем жилья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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