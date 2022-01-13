Радий Хабиров оценил влияние пандемии на развитие здравоохранения

У медицины сейчас есть уникальный шанс стать сильнее. Об этом в дискуссии «Переосмысление национальной системы здравоохранения», которая состоялась на площадке Гайдаровского форума, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что пандемия открыла новые возможности для развития медицины, укрепления её материальной базы.
В республике модернизируется первичное звено в сельской местности. Стоит задача обновить все ветхие ФАПы. По этой программе до 2025 года Башкортостан получит 18 млрд рублей.
Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко высоко оценил практику Башкортостана по строительству быстровозводимых инфекционных центров и отметил, что этот опыт активно тиражируют другие регионы. Радий Хабиров также предложил продумать системы поддержки медицинских кадров и дополнительные меры мотивации, в том числе материальной, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью.