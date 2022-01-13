Радий Хабиров оценил влияние пандемии на развитие здравоохранения

Может быть, я излишне оптимистичен, но я считаю, что у нашей системы здравоохранения есть уникальный шанс стать действительно качественной, востребованной, очень серьезной системой защиты здоровья граждан, потому что так сложилось, что коронавирус, с одной стороны, очень сильно ударил по людям, мы потеряли родных и близких, мы много чего перестрадали. Но это в то же время дало возможность обратить внимание на медицину, что мы можем просто физически вымереть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан