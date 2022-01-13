В Башкирии золотодобывающая компания может лишиться лицензии

Активно наводить порядок в сфере недропользования начал Радий Хабиров. Глава республики неоднократно заявлял, что работать будут только те компании, которые соблюдают законодательство, честны с жителями и готовы участвовать в социально-экономическом развитии территорий. Также с первого января этого года в России впервые за 30 лет были внесены существенные изменения в закон «О недрах». Поправки коснутся разных вопросов и направлений, одно из которых – усиление контроля за деятельностью недропользователей. А с теми, кто бросается добывать благородный металл, загрязняя природу, теперь будет разбираться следствие.