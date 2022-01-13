В Башкирии золотодобывающая компания может лишиться лицензии

В лицензии отказано. В Баймакском районе Росприроднадзор хочет лишить компанию «Графское» прав на добычу золота. Основанием для обращения в Башнедра стала проверка, выявившая многочисленные нарушения. Ущерб от предприятия составил более 406 млн рублей. Возбуждено 7 административных дел.
Они годами уничтожали плодородные земли, оставляя после себя лунные пейзажи. В Баймакском районе добытчики золота рискуют остаться без лицензии и получить огромные штрафы. Выкопанные траншеи, разбитые дороги, и зачастую все это в непосредственной близости от населенных пунктов. Более 406 миллионов рублей – в такую сумму надзорные органы предварительно оценили ущерб, полученный только от одной золотодобывающей компании. Активисты неоднократно требовали у руководства предприятия остановить работы.
Полгода назад власти взяли на контроль деятельность золотодобывающих предприятий «Таналык» и «Графское». Их владельцы обещали провести рекультивацию земель. Однако свои обязательства они так и не выполнили.
Страдают не только местные жители, серьезный урон от добывающих предприятий несёт и экология. Во время проверки прокуратура и управление Росприроднадзора выявило многочисленные нарушения.
Активно наводить порядок в сфере недропользования начал Радий Хабиров. Глава республики неоднократно заявлял, что работать будут только те компании, которые соблюдают законодательство, честны с жителями и готовы участвовать в социально-экономическом развитии территорий. Также с первого января этого года в России впервые за 30 лет были внесены существенные изменения в закон «О недрах». Поправки коснутся разных вопросов и направлений, одно из которых – усиление контроля за деятельностью недропользователей. А с теми, кто бросается добывать благородный металл, загрязняя природу, теперь будет разбираться следствие.