Жители Уфы жалуются, что их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы

Жители Уфы бьют тревогу. Они говорят, в последние дни их дома в Кузнецовском затоне облюбовали закладчики и наркоманы, а по подъездам ходят настоящие вандалы. В поисках спрятанной дозы непрошенные гости ломают металлические наличники и вырывают домофонные двери. Люди боятся за себя и свои семьи.

Нет ключа, так открыть силой. Эти трое мужчин ночью уж очень хотели попасть в подъезд. Не преграда и тяжелая дверь с магнитным замком. Она, конечно, продолжает закрываться, но вот в ее надежности жильцы теперь не особо уверены. Тем более что после себя такие визитёры оставляют и другие следы вандализма.

Были во всех подъездах и на всех этажа. Примерно 4-5 человек. И девушки были. Рустем Фазлыев, житель микрорайона Кузнецовский затон

Непрошенные гости ломают и металлические наличники лифта, дверцы щитовых. Повреждается все, что нельзя открыть. На камерах видеонаблюдения видно, что они обыскивают все углы и выемки в подъездах. Звонят в домофоны, просят открыть или ждут, когда кто-то выйдет. Люди уверены: это закладчики и наркоманы. Вчера бдительные жители обнаружили неизвестный сверток и сразу же вызвали полицейских.

Жители встревожены. В последнее время группы неизвестных стали ходить по подъездам практически каждый день. И то, что фиксируют камеры наблюдения, заставляет всерьез опасаться таких визитеров. Тем более что в новом микрорайоне проживает много молодых семей с детьми.

Это же неадекватные люди, на которых страшно нарваться. Детей одних не отпускаем. Олеся Тарбеева, жительница микрорайона Кузнецовский затон

Боимся за детей, жен. Такие люди на все способны, наркоманы же, как правило, неадекватны. Салават Имельбаев, житель микрорайона Кузнецовский затон

Со слов жителей, во время случайных встреч с непрошенными визитерами те утверждают, что снимают квартиру. И в тоже время быстро ретируются, оставляя только следы вандализма.

Полиция не реагирует, даже заявление наше не взяли, а только там, где нашли закладку. Лариса Юсупова, жительница микрорайона Кузнецовский затон

В правоохранительных органах начали проверку. Полицейским предстоит установить, кто же все-таки орудует в подъездах.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности граждан, которые фигурируют в записи камер видеонаблюдения. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан