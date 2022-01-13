Жители Уфы жалуются, что их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы

Жители Уфы бьют тревогу. Они говорят, в последние дни их дома в Кузнецовском затоне облюбовали закладчики и наркоманы, а по подъездам ходят настоящие вандалы. В поисках спрятанной дозы непрошенные гости ломают металлические наличники и вырывают домофонные двери. Люди боятся за себя и свои семьи.
Нет ключа, так открыть силой. Эти трое мужчин ночью уж очень хотели попасть в подъезд. Не преграда и тяжелая дверь с магнитным замком. Она, конечно, продолжает закрываться, но вот в ее надежности жильцы теперь не особо уверены. Тем более что после себя такие визитёры оставляют и другие следы вандализма.
Непрошенные гости ломают и металлические наличники лифта, дверцы щитовых. Повреждается все, что нельзя открыть. На камерах видеонаблюдения видно, что они обыскивают все углы и выемки в подъездах. Звонят в домофоны, просят открыть или ждут, когда кто-то выйдет. Люди уверены: это закладчики и наркоманы. Вчера бдительные жители обнаружили неизвестный сверток и сразу же вызвали полицейских.
Жители встревожены. В последнее время группы неизвестных стали ходить по подъездам практически каждый день. И то, что фиксируют камеры наблюдения, заставляет всерьез опасаться таких визитеров. Тем более что в новом микрорайоне проживает много молодых семей с детьми.
Со слов жителей, во время случайных встреч с непрошенными визитерами те утверждают, что снимают квартиру. И в тоже время быстро ретируются, оставляя только следы вандализма.
В правоохранительных органах начали проверку. Полицейским предстоит установить, кто же все-таки орудует в подъездах.
Жители просят о том, чтобы в микрорайон чаще заезжали полицейские патрули. Люди говорят: наркоманы и закладчики появляются в основном в вечернее и ночное время. Не только последствия их визита вызывает у жильцов страх, но и возможная встреча с не совсем адекватными гостями.