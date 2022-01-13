Жители Уфы жалуются, что их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы

Жители Уфы бьют тревогу. Они говорят, в последние дни их дома в Кузнецовском затоне облюбовали закладчики и наркоманы, а по подъездам ходят настоящие вандалы. В поисках спрятанной дозы непрошенные гости ломают металлические наличники и вырывают домофонные двери. Люди боятся за себя и свои семьи.

Нет ключа, так открыть силой. Эти трое мужчин ночью уж очень хотели попасть в подъезд. Не преграда и тяжелая дверь с магнитным замком. Она, конечно, продолжает закрываться, но вот в ее надежности жильцы теперь не особо уверены. Тем более что после себя такие визитёры оставляют и другие следы вандализма.

Были во всех подъездах и на всех этажа. Примерно 4-5 человек. И девушки были.

Рустем Фазлыев, житель микрорайона Кузнецовский затон
Фото №1 - Жители Уфы жалуются, что их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы

Непрошенные гости ломают и металлические наличники лифта, дверцы щитовых. Повреждается все, что нельзя открыть. На камерах видеонаблюдения видно, что они обыскивают все углы и выемки в подъездах. Звонят в домофоны, просят открыть или ждут, когда кто-то выйдет. Люди уверены: это закладчики и наркоманы. Вчера бдительные жители обнаружили неизвестный сверток и сразу же вызвали полицейских.

Жители встревожены. В последнее время группы неизвестных стали ходить по подъездам практически каждый день. И то, что фиксируют камеры наблюдения, заставляет всерьез опасаться таких визитеров. Тем более что в новом микрорайоне проживает много молодых семей с детьми.

Это же неадекватные люди, на которых страшно нарваться. Детей одних не отпускаем.

Олеся Тарбеева, жительница микрорайона Кузнецовский затон
Фото №2 - Жители Уфы жалуются, что их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы
Моя терапия

Боимся за детей, жен. Такие люди на все способны, наркоманы же, как правило, неадекватны.

Салават Имельбаев, житель микрорайона Кузнецовский затон

Со слов жителей, во время случайных встреч с непрошенными визитерами те утверждают, что снимают квартиру. И в тоже время быстро ретируются, оставляя только следы вандализма.

Полиция не реагирует, даже заявление наше не взяли, а только там, где нашли закладку.

Лариса Юсупова, жительница микрорайона Кузнецовский затон
Фото №3 - Жители Уфы жалуются, что их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы

В правоохранительных органах начали проверку. Полицейским предстоит установить, кто же все-таки орудует в подъездах.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности граждан, которые фигурируют в записи камер видеонаблюдения.

Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

Жители просят о том, чтобы в микрорайон чаще заезжали полицейские патрули. Люди говорят: наркоманы и закладчики появляются в основном в вечернее и ночное время.  Не только последствия их визита  вызывает у жильцов страх, но и возможная встреча с не совсем адекватными гостями.

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