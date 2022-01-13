В Башкирии на сертификаты дошкольников выделят 140 млн рублей

Участвовать в проекте могут родители или законные представители детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в местную администрацию и написать заявление, а также сдать необходимые документы. В региональном бюджете на 2022 год на реализацию программы выделено порядка 140 миллионов рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.