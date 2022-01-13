В Башкирии на сертификаты дошкольников выделят 140 млн рублей

140 млн рублей выделят на реализацию программы «Сертификат дошкольника». В Башкирии расширят географию проекта. Соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров. На первом этапе реализации проекта в Стерлитамаке выдали около 200 сертификатов, а к осени их количество увеличилось в 10 раз. Какие у программы есть преимущества и кто может участвовать в проекте?
Рисование, игры, развивающие занятия. В уфимском частном детском саду 40 детей. Сюда же ходит и младшая дочь семьи Ахметзяновых. Родители платят за коммерческий садик как за муниципальный благодаря сертификату дошкольника. Для семейного бюджета ощутимая экономия.
Программа позволяет решить проблему нехватки мест в детских садах. С помощью сертификата можно водить ребенка в частный детсад, а платить как за обычный.
Экономия возможна благодаря тому, что коммерческие дошкольные учреждения получают по 6 000 рублей в месяц на одного ребенка.
Участвовать в проекте могут родители или законные представители детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в местную администрацию и написать заявление, а также сдать необходимые документы. В региональном бюджете на 2022 год на реализацию программы выделено порядка 140 миллионов рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
Эксперты Минпросвещения России признали программу одной из лучших социальных практик среди регионов. Пилотный проект начали реализовывать в Стерлитамаке. Теперь уже программа развивается в Уфе и Нефтекамске. А с 1 марта «Сертификат дошкольника» будет работать в городе Октябрьском и в Иглинском районе. На сегодняшний день выдано 2 тысячи сертификатов, в этом году планируется запустить ещё столько же.