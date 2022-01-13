В Башкирии на сертификаты дошкольников выделят 140 млн рублей

140 млн рублей выделят на реализацию программы «Сертификат дошкольника». В Башкирии расширят географию проекта. Соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров. На первом этапе реализации проекта в Стерлитамаке выдали около 200 сертификатов, а к осени их количество увеличилось в 10 раз. Какие у программы есть преимущества и кто может участвовать в проекте?

Рисование, игры, развивающие занятия. В уфимском частном детском саду 40 детей. Сюда же ходит и младшая дочь семьи Ахметзяновых. Родители платят за коммерческий садик как за муниципальный благодаря сертификату дошкольника. Для семейного бюджета ощутимая экономия.

Мы обращались во многие садики. Не было возможности устроить туда ребенка. Когда обратились в администрацию, нам сказали, что существует такая программа, мы написали заявление, и буквально в течение месяца все это решилось, и мы устроили ребенка.

Руслан Ахметзянов

Программа позволяет решить проблему нехватки мест в детских садах. С помощью сертификата можно водить ребенка в частный детсад, а платить как за обычный.

Фото №1 - В Башкирии на сертификаты дошкольников выделят 140 млн рублей

Выбрали этот садик, потому что, во-первых, близко к дому, а во-вторых, по сертификату дошкольника выгодно: получается не 15 тысяч, а даже до 3 тысяч не доходит.

Лилия Адельгареева

Экономия возможна благодаря тому, что коммерческие дошкольные учреждения получают по 6 000 рублей в месяц на одного ребенка.

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Мы получили грант по проекту «Демография», благодаря которому смогли оснастить и создать такое количество мест. А вот возможность водить по муниципальной, а не коммерческой цене возникла только благодаря программе «Сертификат дошкольника», благодаря которому мы получаем из государственного бюджета субсидию на возмещение затрат.

Лариса Габидуллина, руководитель сети частных детских садов

Участвовать в проекте могут родители или законные представители детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в местную администрацию и написать заявление, а также сдать необходимые документы. В региональном бюджете на 2022 год на реализацию программы выделено порядка 140 миллионов рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров. 

Количество садиков с 11 в 2015 году увеличилось до 45, и вот уже 5-6 дошкольных учреждений участвуют в программе и готовы выйти на процедуру лицензирования и заходить в этот проект.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Эксперты Минпросвещения России признали программу одной из лучших социальных практик среди регионов. Пилотный проект начали реализовывать в Стерлитамаке. Теперь уже программа развивается в Уфе и Нефтекамске. А с 1 марта «Сертификат дошкольника» будет работать в городе Октябрьском и в Иглинском районе. На сегодняшний день выдано 2 тысячи сертификатов, в этом году планируется запустить ещё столько же.

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