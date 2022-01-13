В Уфе начался шестой этап Кубка России по биатлону

Все прошло для меня очень хорошо, я очень рад, что справился со стрельбой, потому что у меня проблемы бывают на стрельбе. Функционально показал, на что способен. Это всё вылилось в хороший результат.

Дмитрий Абашев, победитель спринтерской гонки на Кубке России по биатлону