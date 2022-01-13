В Уфе начался шестой этап Кубка России по биатлону

В первый день участники турнира выявляли сильнейших в спринте. Одним из фаворитов мужской гонки был бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев, но опытный спортсмен допустил четыре промаха на первом огневом рубеже и не попал в десятку сильнейших. И даже в финишном створе Гараничев уступил более молодому биатлонисту.
Башкирские спортсмены выступили в спринте неудачно. Лучшим стал Валентин Михайлов, с чистой стрельбой занявший лишь восьмое место. Золото завоевал 30-летний представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Абашев, серебро и бронза остались за Виктором Плицевым и Евгением Идиновым соответственно. Кубок России по биатлону продолжится завтра двумя гонками преследования. В воскресенье программу этапа закроют масс-старты.