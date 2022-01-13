В Башкирии 11 тысяч человек являются почетными донорами

Звание почетного донора России в прошлом году получил 301 житель республики. Всего же такой статус в Башкортостане имеют 11 тысяч человек. Кроме крови, станция переливания принимает плазму, тромбоциты и эритроциты. Эти элементы отделяют на аппарате, а кровь донору возвращается. Как работает эта служба сегодня и какие привилегии есть у почетных доноров?

Донором впервые Салават Хафизов стал случайно. В 2015 году коллегу ударило током – ему требовалось переливание. Молодой человек решил помочь, а сегодня он сдает кровь уже в 51-й раз.

Прежде чем донор отправится сдавать кровь для других, ему придется пройти процедуру мини-обследования: определение группы крови и уровня гемоглобина. Если показатели последнего выше или ниже нормы, придется сдачу крови отложить.

У Салавата Хафизова со здоровьем все в порядке. Мужчина сдает плазму, за раз – 600 миллилитров. Аппарат отделяет ее, а кровь возвращает донору.

Что бы стать почетным донором России, нужно сдать плазму 60 раз и 40 цельную кровь. После 20-го раза решил цель поставить. Кровь всегда нужна. В первую очередь – помощь людям, а во вторую – статус почетного донора. Салават Хафизов, донор

Процедура сдачи плазмы занимает около часа. А вот цельную кровь заберут в течение 5 минут. Поэтому врач-трансфузиолог Артур Мусин сдает ее в перерыве от работы. Донацию он проходил уже 125 раз. Мог бы стать почетным донором дважды. Но значок выдается один раз. Татуировки – помеха временная, необходим перерыв в 4 месяца после нанесения. К слову, уже после процедуры кровь подвергают тщательной обработке.

Дополнительно еще берутся пробирки в нашей лаборатории. Снова проверяется группа крови, фенотип. А также на инфекции. И если обнаружена инфекция, то кровь списывается и не допускается к использованию в медицинской организации. Артур Мусин, заведующий отделением комплектования донорских кадров Республиканской станции переливания крови

Список противопоказаний, которые не позволят стать донорами, есть на сайте Республиканской станции переливания. В прошлом году жители Башкортостан сдали 46 тысяч литров крови.

У тромбоцитов срок годности – 7 суток. Их должны заготавливать постоянно. Мы этих доноров постоянно приглашаем. Эритроциты тоже живут 42 дня. Поэтому мы постоянно нуждаемся в наших донорах. Фируза Халилова, заведующая отделением заготовки компонентов донорской крови Республиканской станции переливания крови