В Уфе наградили победителей конкурса журналистских работ

13 января профессиональный праздник отмечают работники печати и средств массовой информации. В честь этого события в Уфе подвели итоги конкурсов журналистских работ, организованных республиканским Агентством по печати.

Всего было около десятка различных номинаций, в том числе лучшие материалы по антитеррористической и антикоррупционной тематике и не только. Награждены более 50 победителей, в их числе и сотрудники телеканала БСТ. Кроме того, некоторые репортеры были удостоены почетной грамоты Союза журналистов Республики Башкортостан. Руководитель ведомства Максим Ульчев отметил, что журналистика во все времена остается самой увлекательной, востребованной, но в то же время сложной профессией.

Фото №1 - В Уфе наградили победителей конкурса журналистских работ

Я уже являюсь членом Союза журналистов России и Республики Башкортостан с 1994 года. Считаю, что эта награда – одновременно оценка работы местного отделения и нашего телеканала.

Гульдария Юсупова, главный специалист главной редакции информационных программ телеканала БСТ
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