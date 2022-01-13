В Уфе наградили победителей конкурса журналистских работ

Всего было около десятка различных номинаций, в том числе лучшие материалы по антитеррористической и антикоррупционной тематике и не только. Награждены более 50 победителей, в их числе и сотрудники телеканала БСТ. Кроме того, некоторые репортеры были удостоены почетной грамоты Союза журналистов Республики Башкортостан. Руководитель ведомства Максим Ульчев отметил, что журналистика во все времена остается самой увлекательной, востребованной, но в то же время сложной профессией.