На племзаводе «Урожай» в Башкирии запущен новый кормоцех

Новый кормоцех запущен на племзаводе «Урожай» в Илишевском районе. Миксер итальянского производства смешивает необходимые для полноценного питания животных элементы в индивидуальных для каждого животного пропорциях. Используются силос, сенаж, солома, комбикорма.

На предприятии содержатся более четырех тысяч КРС, 1200 из них – дойные. Для нового оборудования отстроили специальный ангар, часть затрат на покупку вернули с помощью субсидий.