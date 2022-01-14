На племзаводе «Урожай» в Башкирии запущен новый кормоцех

Новый кормоцех запущен на племзаводе «Урожай» в Илишевском районе. Миксер итальянского производства смешивает необходимые для полноценного питания животных элементы в индивидуальных для каждого животного пропорциях. Используются силос, сенаж, солома, комбикорма.
На предприятии содержатся более четырех тысяч КРС, 1200 из них – дойные. Для нового оборудования отстроили специальный ангар, часть затрат на покупку вернули с помощью субсидий.
Субсидией воспользовались и на другом предприятии района. Правда, здесь ее получили за потерянный из-за засушливого лета урожай. Общество «Урал» занимается растениеводством, животноводством и реализует семена. Имеется порядка 5000 тысяч гектаров площадей для выращивания культур, содержится 1700 голов КРС. Поддержкой республики заручились и при покупке техники – 40% затраченных средств им вернули.