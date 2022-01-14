В Уфе введено ограничение въезда для большегрузов

Сегодня, 14 января, из-за сильной метели введено ограничение движения для большегрузов. Такая мера введена в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.
С 09:00 до 21:00 в Уфу ограничили въезд для большегрузов. Ограничение распространяется в отношении таких направлений, как Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Уфа-Бирский тракт, Уфа-Затон-КПМ.
В период с 14 по 16 января ожидаются снегопады и метели различной интенсивности при усилении ветра до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.