В Башкирии показали, как работает крупный сельхозкооператив

За последний год аграриям удалось собрать тысячу тонн овощей для так называемого «борщевого набора». С помощью выигранного гранта самый большой сельскохозяйственный кооператив в Стерлитамакском районе теперь может хранить и реализовывать в два раза больше овощей.

Это один из образцовых сельскохозяйственных кооперативов, здесь находится крупнейшее в республике овощное хранилище так называемого «борщевого набора». Оно рассчитано на 700 тонн продукции, которая реализуется в Стерлитамакском районе, Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате.

До 2019 года объемы урожая были в два раза меньше, в овощном хранилище в основном преобладал ручной труд. Все изменилось три года назад, когда кооператив выиграл грант почти на три миллиона рублей, что позволило приобрести современную технику.

После фасовки овощи помещаются в холодильную камеру, которую, кстати, также удалось запустить на полученные средства от гранта. Тут «борщевой набор» хранится при температуре чуть меньше одного градуса, в таких условиях продукты не подвержены гниению и сохраняют все полезные качества, говорят аграрии.

«Борщевой набор» кооператива «Грядка» выращивается на 40 гектарах земли. Из них на 30 растет картофель. Остальную площадь занимают капуста, морковь, свекла и зелень.