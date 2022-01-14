В Кугарчинском районе прошел этап фестиваля «Новогодние семейные игры»

Мы участвуем на «Новогодних играх» не первый год. Ранее занимали призовые места. У нас очень сплоченная, дружная семья. Наверное, поэтому мы играем и выигрываем. Всех поздравляем с новогодними праздниками! Дружите со спортом.

Семья Хамитовых