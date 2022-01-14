В Кугарчинском районе прошел этап фестиваля «Новогодние семейные игры»

В Кугарчинском районе прошел муниципальный этап республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры». Местные жители и гости села Юмагузино соревновались в трех видах игр: хоккей в валенках, эстафеты по ведению мяча клюшкой и катание на тюбингах.

Бронзу получила семья Кирилловых из села Мраково, второе место заняли Кунысбаевы из хутора Новохвалынский. А победителями стали жители деревни Таваканово. Семья Давлетбаевых представит свой район на республиканском финальном этапе Новогодних семейных игр. Всего участвовали в фестивале более 100 человек.

Мы участвуем на «Новогодних играх» не первый год. Ранее занимали призовые места. У нас очень сплоченная, дружная семья. Наверное, поэтому мы играем и выигрываем. Всех поздравляем с новогодними праздниками! Дружите со спортом.

Семья Хамитовых
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