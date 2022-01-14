В Кугарчинском районе прошел этап фестиваля «Новогодние семейные игры»

В Кугарчинском районе прошел муниципальный этап республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры». Местные жители и гости села Юмагузино соревновались в трех видах игр: хоккей в валенках, эстафеты по ведению мяча клюшкой и катание на тюбингах.
Бронзу получила семья Кирилловых из села Мраково, второе место заняли Кунысбаевы из хутора Новохвалынский. А победителями стали жители деревни Таваканово. Семья Давлетбаевых представит свой район на республиканском финальном этапе Новогодних семейных игр. Всего участвовали в фестивале более 100 человек.