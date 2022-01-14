Роспотребнадзор рассказал о различиях штаммов «дельта» и «омикрон»

Роспотребнадзор сообщил, какие различия между двумя штаммами коронавируса – «дельта» и «омикрон». Данные ведомства приводит издание REGNUM.

Оказалось, симптомы нового штамма сильно похожи на обычное ОРВИ. Это температура, ломота в мышцах, насморк, першение в горле, чихание и кашель. При этом инкубационный период заражения «омикроном» всего 3-6 дней. При заражении штаммом «дельта» инкубационный период составляет 4-5 дней.

Однако «омикрон», по словам экспертов, передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Как правило, высок риск заразиться в помещениях с большим количеством людей.