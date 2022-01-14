В Башкирии водитель сбил 16-летнюю девочку

Жуткая авария произошла накануне, 13 января. В Учалах на полной скорости сбили подростка.

Фото №1 - В Башкирии водитель сбил 16-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, инцидент зафиксирован на улице Ахметгалиева. 42-летний уроженец Челябинской области на иномарке совершил наезд на 16-летнюю девочку.

Известно, что подросток пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Девочке потребовалась срочная госпитализация. Произошедшее запечатлела камер видеонаблюдения. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Видео: ГИБДД РБ. 

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