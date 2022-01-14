В Уфе зафиксировали значительное превышение сероводорода

12 января в пункте наблюдения на улице Ульяновых было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Норма была превышена в 10,6 раз. При этом 11 января на этом же пункте наблюдения было зафиксировано превышение кумола в 2,4 раза.