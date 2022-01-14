В Уфе зафиксировали значительное превышение сероводорода

В Уфе вновь зафиксировано превышение опасного вещества. Данные предоставили в Управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Башкирии.
12 января в пункте наблюдения на улице Ульяновых было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Норма была превышена в 10,6 раз. При этом 11 января на этом же пункте наблюдения было зафиксировано превышение кумола в 2,4 раза.
Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, в значительных концентрациях вещество приводит к коме, судорогам, отеку легких. Вдыхание воздуха с высокой концентрацией паров кумола вызывает наркотический эффект, головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.
Источник выбросов пока не выявлен.