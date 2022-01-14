В Уфе стартовала масштабная реконструкция гимназии №115

Старое здание школы обновится, а площадь учебного заведения увеличится благодаря строительству новых корпусов. Обновление идёт в рамках национального проекта «Образование».

«Без окон, без дверей – полна горница людей». 115-я гимназия теперь выглядит, словно ответ на детскую загадку. Первые школьники переступили её порог ещё в 1967 году. Здесь учился и бывший Глава Башкортостана. За более чем полвека здание сильно устарело и еле вмещало учеников. Школу было принято реконструировать.

Вернувшиеся сюда ученики родные стены уже не узнают. Из-за увеличения площади кабинетов старые дверные проёмы закладывают, новые пробивают. Классы будут оборудованы интерактивными досками, кабинеты химии необходимым оборудованием. В гимназии создадут условия для обучения маломобильных школьников.

В реконструируемой части идет перепланировка, демонтаж конструкций, кровли и усиление стен. Будут заменены все коммуникации – трубы, отопление, вентиляция.