Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в Крещение

19 января в праздник Крещение Господне в Уфе будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает мэрия города.

Ограничение будет действовать с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Такая мера призвана обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения и участников богослужений.