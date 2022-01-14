Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в Крещение

19 января в праздник Крещение Господне в Уфе будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает мэрия города.
Ограничение будет действовать с 20:00 18 января до 02:00 19 января. Такая мера призвана обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения и участников богослужений.
Движение будет перекрыто:
– по улице Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина);
– по улице Бехтерева (до дома №1/1 по ул. Менделеева);
– на местном проезде вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего ее с ул. Юрия Гагарина;
– по улице Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова);
– по улицам Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.