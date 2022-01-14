В Башкирии из-за отравления алкоголем погибли 13 подростков и 8 детей

Управление Роспотребнадзора по Башкирии опубликовало статистику по смертности от отравления суррогатным алкоголем в 2021 году.

За год от отравления суррогатом погибли 160 человек. Среди них 13 – подростки, а 8 – маленькие дети. За год зафиксировано 962 острых случая отравления алкоголем. Этот показатель увеличился по сравнению с 2020 годом, когда спиртосодержащей продукцией отравились 955 человек.