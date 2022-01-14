В Башкирии объявили срочные поиски 22-летнего парня

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили срочные поиски 22-летнего Вадима Задоя.

Фото №1 - В Башкирии объявили срочные поиски 22-летнего парня

Известно, что молодой человек проживает в селе Стерлибашево. Сегодня, 14 января, он пропал без вести.

Приметы Вадима: рост около 170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. Во что был один парень во время пропажи — неизвестно. Волонтёры отмечают, что пропавший отстает в развитии. 

В 17:00 волонтёры собирают добровольцев у Свято-Николаевского монастыря, чтобы отправится на поиски Вадима. Искать парня будут и в лесу.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Фото: Лиза Алерт Башкортостан. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями