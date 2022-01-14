Аэропорт «Уфа» нашёл 4-х миллионного пассажира

Аэропорт «Уфа» нашёл своего 4-х миллионного пассажира в 2021 году. Им стала уроженка Башкирии Альбина, которая проживает в Москве, но на новогодние праздники приехала к родным.
4-х миллионный пассажир прибыл рейсом авиакомпании S7 Airlines в 23:45 31 декабря 2021 года и занимал на борту место 7А. О том, что аэропорт ищет юбилейного пассажира уроженка Башкирии, узнала случайно.
Всего в 2021 году международный аэропорт «Уфа» обслужил 4 000 146 пассажиров. Большая часть из них, а именно 3 362 588 пассажиров обслуживались на внутренних авиалиниях, 637 558 пассажиров — летали за рубеж и обратно.
4-х миллионный пассажир получила возможность бесплатного годового обслуживания в бизнес-зале «Агидель» и сувенирную продукцию аэропорта.
Фото: airportufa