Аэропорт «Уфа» нашёл 4-х миллионного пассажира

О том, что меня вся республика ищет, я узнала от родных. Говорят: «Вспомни, на каком месте в самолете ты летела? Возможно, ты стала юбилейным пассажиром аэропорта «Уфа». Я сразу и не сообразила, все-таки уже больше 10 дней прошло. Стала искать в сумке посадочный талон, и к своему счастью, нашла. Номер рейса, время, место, все совпало! Эта новость стала большим подарком для меня, ведь она пришлась на день моего рождения! Очень приятно и ответственно быть причастной к такому историческому событию для уфимского аэропорта и всей нашей республики!

Альбина, 4-х миллионный пассажир уфиммского аэропорта