Аэропорт «Уфа» нашёл 4-х миллионного пассажира

Аэропорт «Уфа» нашёл своего 4-х миллионного пассажира в 2021 году. Им стала уроженка Башкирии Альбина, которая проживает в Москве, но на новогодние праздники приехала к родным.

Фото №1 - Аэропорт «Уфа» нашёл 4-х миллионного пассажира

4-х миллионный пассажир прибыл рейсом авиакомпании S7 Airlines в 23:45 31 декабря 2021 года и занимал на борту место 7А. О том, что аэропорт ищет юбилейного пассажира уроженка Башкирии, узнала случайно.

О том, что меня вся республика ищет, я узнала от родных. Говорят: «Вспомни, на каком месте в самолете ты летела? Возможно, ты стала юбилейным пассажиром аэропорта «Уфа». Я сразу и не сообразила, все-таки уже больше 10 дней прошло. Стала искать в сумке посадочный талон, и к своему счастью, нашла. Номер рейса, время, место, все совпало! Эта новость стала большим подарком для меня, ведь она пришлась на день моего рождения! Очень приятно и ответственно быть причастной к такому историческому событию для уфимского аэропорта и всей нашей республики!

Альбина, 4-х миллионный пассажир уфиммского аэропорта 

Всего в 2021 году международный аэропорт «Уфа» обслужил 4 000 146 пассажиров. Большая часть из них, а именно 3 362 588 пассажиров обслуживались на внутренних авиалиниях, 637 558 пассажиров — летали за рубеж и обратно.

4-х миллионный пассажир получила возможность бесплатного годового обслуживания в бизнес-зале «Агидель» и сувенирную продукцию аэропорта.

Фото: airportufa

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