В Башкортостане обсудили вопросы развития полилингвального образования

Ребенок с первого класса погружается в языковую среду. Мы прорабатываем даже с дошкольниками. У нас есть и полилингвальный детсад в микрорайоне «Яркий». Чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя возможностей стать профессионалом в своем деле.

Наиль Аминев, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «Смарт»