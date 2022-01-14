В Башкортостане обсудили вопросы развития полилингвального образования

Сразу несколько полилингвальных школ могут появиться в республике в ближайшие годы. В частности, построить учебное заведение с углублённым изучением языков хотят в Мишкинском районе, а в Бижбуляке предложили реконструировать одну из существующих школ. Вопрос развития полилингвального образования в Башкортостане обсудили сегодня на совещании «Час родных языков». 

Глава республики поинтересовался, какие объемы финансов необходимы для реализации проектов и какая образовательная деятельность ведется в тех учебных заведениях, которые уже являются полилингвальными.

В полилингвальных гимназиях у нас есть некоторые критерии: качественная материальная база, углубленное знание языков, особые внешние признаки – костюмы, эмблемы. Помимо высокого качества образования, должна быть школа полного дня.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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На сегодняшний день в Башкортостане работают четыре полилингвальные школы. Две из них находятся в Уфе, по одной – в Стерлитамаке и Нефтекамске. Сеть таких учебных заведений необходимо развивать и дальше, считают руководители специализированных гимназий.

Ребенок с первого класса погружается в языковую среду. Мы прорабатываем даже с дошкольниками. У нас есть и полилингвальный детсад в микрорайоне «Яркий». Чем больше языков ты знаешь, тем больше у тебя возможностей стать профессионалом в своем деле.

Наиль Аминев, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «Смарт»
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