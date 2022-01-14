В Башкирии автоинспектор пострадал в аварии на патрульной машине

Сегодня, 14 января, в Кармаскалинском районе произошла авария с участием патрульного автомобиля. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба ГИБДД.

Инцидент зафиксирован на 49 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, сотрудники службы оформляли механическое дорожно-транспортное происшествие. В этот момент на патрульную машину наехал BMW X3.

Автомобиль получил механические повреждения. В момент аварии в салоне находился один из служащих. Ему потребовалась помощь врачей. Обстоятельства случившегося выясняются.