В Башкирии более тысячи человек остались без отопления

Сегодня, 14 января, в Белорецке произошла коммунальная авария. Об этом сообщает МЧС республики.

Фото №1 - В Башкирии более тысячи человек остались без отопления

На пересечении улиц Ф. Алексеева и К. Маркса произошёл прорыв трубы. По предварительной информации, причина инцидента – изношенность участка на трубопроводе. В зону отключения теплоснабжения попали 10 многоквартирных домов — это около 980 жильцов. Также отопление пропало в детском саду №29. Детей забрали родители.

Проводятся восстановительно-ремонтные работы. Уже к шести часам работу планируется полностью завершить. На месте дежурят сотрудники МЧС.

Фото: МЧС по РБ. 

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