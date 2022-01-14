В Башкирии более тысячи человек остались без отопления

Сегодня, 14 января, в Белорецке произошла коммунальная авария. Об этом сообщает МЧС республики.

На пересечении улиц Ф. Алексеева и К. Маркса произошёл прорыв трубы. По предварительной информации, причина инцидента – изношенность участка на трубопроводе. В зону отключения теплоснабжения попали 10 многоквартирных домов — это около 980 жильцов. Также отопление пропало в детском саду №29. Детей забрали родители.