Госдума приняла решение отложить рассмотрение закона о QR-кодах

Государственная дума отложила рассмотрение нашумевшего законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Фото №1 - Госдума приняла решение отложить рассмотрение закона о QR-кодах

Такое решение принято из-за неоднозначной ситуации в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта». Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации, выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ

Правительство внесет в документ ряд поправок. Например, граждане смогут посещать общественные места без QR-кода, если предоставят отрицательный ПЦР-тест. Военные и приравненные к ним получат ковидные сертификаты с соблюдением требований защиты данных. Кроме того, Минздрав сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для имеющих медотвод.

Напомним, пока в Башкирии официально подтвердили три случая заражения новым штаммом. 

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