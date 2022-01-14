Госдума приняла решение отложить рассмотрение закона о QR-кодах

Государственная дума отложила рассмотрение нашумевшего законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Такое решение принято из-за неоднозначной ситуации в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».
Правительство внесет в документ ряд поправок. Например, граждане смогут посещать общественные места без QR-кода, если предоставят отрицательный ПЦР-тест. Военные и приравненные к ним получат ковидные сертификаты с соблюдением требований защиты данных. Кроме того, Минздрав сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для имеющих медотвод.
Напомним, пока в Башкирии официально подтвердили три случая заражения новым штаммом.