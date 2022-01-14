Госдума приняла решение отложить рассмотрение закона о QR-кодах

Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта». Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации, выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ