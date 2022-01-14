Тренерский штаб женской сборной России определили состав команды для подготовки к ОИ в Пекине

Тренерский штаб женской сборной России по хоккею определил расширенный состав команды для подготовки к играм в Пекине. Башкирский клуб там представят вратарь Мария Сорокина, три защитника и пять нападающих.
Спортсменки отправились на предолимпийский сбор в Новогорск. Для некоторых Олимпиада в Пекине станет дебютной в карьере, но есть и те, кто уже защищал честь страны на главных Играх четырехлетия в разные годы.
На групповом этапе россиянки сыграют против команд Швейцарии, США, Канады и Финляндии. Первая игра запланирована на 4 февраля.