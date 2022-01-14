Тренерский штаб женской сборной России определили состав команды для подготовки к ОИ в Пекине

Тренерский штаб женской сборной России по хоккею определил расширенный состав команды для подготовки к играм в Пекине. Башкирский клуб там представят вратарь Мария Сорокина, три защитника и пять нападающих.

Спортсменки отправились на предолимпийский сбор в Новогорск.  Для некоторых Олимпиада в Пекине станет дебютной в карьере, но есть и те, кто уже защищал честь страны на главных Играх четырехлетия в разные годы.

На групповом этапе россиянки сыграют против команд Швейцарии, США, Канады и Финляндии. Первая игра запланирована на 4 февраля.

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