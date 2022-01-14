В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

Полицейские из Башкирии задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Им оказался 24-летний уроженец Ярославля. По словам потерпевших, молодой человек предлагал случайным знакомым дорогие сотовые телефоны в кредит или забирал для замены по гарантии. После подозреваемый просто пропадал и не выходил на связь.

По предварительной информации, мужчина обманул около 40 человек по всей России. Каждый из них остался с кредитом около 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска регионального МВД вышли на след злоумышленника и доставили его в отдел уфимской полиции. Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей.