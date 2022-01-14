Стала известна сумма доходов Google на территории России

В Таганском суде рассмотрели дело о наложении штрафа на компанию Google. Причиной стал запрещённый на территории России контент, который не удалили с площадки. Общая сумма штрафа составила 7,22 миллиарда рублей.

Сумма в 7,22 миллиарда - это 1/20 часть доходов компании. Сообщается, что максимальный штраф за подобное нарушение оценивается в 1/10 часть доходов. Получается, что за 1 календарный год Google заработала на территории России 144,4 миллиарда рублей.