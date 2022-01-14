Радий Хабиров поручил усилить антиковидный контроль из-за штамма «омикрон»

Глава Башкортостана поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом Радий Хабиров заявил на заседании оперативного штаба.
Случаи заражения новой разновидностью COVID-19 уже зарегистрировали в 13 регионах страны, в том числе трёх заболевших выявили в нашей республике. Как уточнили в Минздраве региона, все носители «омикрона» – жители Уфы. В течение месяца выездов за пределы страны не совершали, то есть заражение произошло внутри региона. Больные и контактировавшие с ними на изоляции.
Радий Хабиров также поручил предусмотреть резерв коек в медучреждениях, подготовить запас лекарств и вновь развернуть работу волонтёрских штабов. Кроме того, руководитель республики призвал усилить контроль в школах. В следующий понедельник дети возвращаются с каникул. В образовательных учреждениях на входе будут дежурить медицинские инспекторы, чтобы оперативно реагировать даже при малейших признаках инфекционного заболевания.