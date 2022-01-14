Появились подробности ДТП с сотрудниками ГИБДД в Башкирии

Протаранили патрульную машину. В аварии на трассе Уфа – Оренбург пострадал полицейский. Столкновение произошло сегодня в Кармаскалинском районе в момент, когда сотрудники ДПС оформляли другое ДТП.

В автомобиль «Рено Логан», который стоял с проблесковыми маячками на краю проезжей части, въехал БМВ Х3. За рулем иномарки сидела 53-летняя женщина. Один из полицейских получил травмы и обратился за медицинской помощью в местную больницу.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, сотрудник ДПС, находившийся в салоне автомобиля, обратился за медицинской помощью. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД по Республике Башкортостан