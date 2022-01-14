Появились подробности ДТП с сотрудниками ГИБДД в Башкирии

Протаранили патрульную машину. В аварии на трассе Уфа – Оренбург пострадал полицейский. Столкновение произошло сегодня в Кармаскалинском районе в момент, когда сотрудники ДПС оформляли другое ДТП.
В автомобиль «Рено Логан», который стоял с проблесковыми маячками на краю проезжей части, въехал БМВ Х3. За рулем иномарки сидела 53-летняя женщина. Один из полицейских получил травмы и обратился за медицинской помощью в местную больницу.
Сегодня в Кармаскалинском районе произошло еще одно ДТП. Сразу шесть транспортных средств столкнулись на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк вблизи села Ильтеряково. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей – 10 и 15 лет. После осмотра трое были госпитализированы, среди них один ребенок.