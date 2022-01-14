На трассах Башкирии из-за непогоды увеличат количество нарядов ДПС

В Башкортостане сохранятся снегопады и метели в выходные дни. По словам синоптиков, в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

На некоторых участках видимость снизится. Погодные условия начали ухудшаться сегодня. В Ермекеевском районе из-за метели на дороге застряли три десятка машин. Аналогичная ситуация произошла и в Альшеевском районе, где в общей сложности заложниками снежного плена оказались 15 автомобилей. На некоторых трассах было введено ограничение движения, однако затем его сняли.

В связи с ухудшением погодных условий в регионе сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.