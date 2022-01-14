На коммунальщиков Уфы завели административные дела за плохую уборку снега

В Уфе руководители коммунальных служб Кировского, Октябрьского и Советского районов стали фигурантами административных дел. Причина – ненадлежащее содержание дорог в зимний период.
Как сообщили в прокуратуре, с октября по декабрь надзорное ведомство выявило 57 нарушений законодательства, связанных с уборкой снега и наледи. Представители ведомства внесли 50 представлений, объявили 9 предостережений и возбудили 4 административных дела.
Ранее, в конце декабря, прокуратура внесла преставление в адрес мэра Уфы из-за плохой уборки снега. От чиновника потребовали «незамедлительно устранить нарушения».