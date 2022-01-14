Радий Хабиров поздравил работников прокуратуры с 300-летием ведомства

В Уфе состоялось торжественное собрание. На праздничном мероприятии собрались сотрудники прокуратуры со всей республики, а также ветераны службы в отставке. Глава республики отметил, что синие мундиры являются оплотом государства, обеспечивают законность и правопорядок, а также стоят на защите свобод граждан.
Власти тесно сотрудничают со службой по ряду направлений. К примеру, в части решения проблем обманутых дольщиков, а также уменьшения криминогенной обстановки и противодействия экстремизму в городах и районах.
Характер современной прокуратуры закалялся на протяжении трех столетий, со времен Петра I. На торжественном собрании наградили сотрудников за добросовестную службу и верность закону. Медали вручили и ветеранам, которые уже не работают в ведомстве. К слову, несмотря на строгий характер работы, синие мундиры доказали, что им не чуждо и творчество. Многие действующие прокуроры выступили на сцене с вокальными номерами.