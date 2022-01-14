Радий Хабиров поздравил работников прокуратуры с 300-летием ведомства

В Уфе состоялось торжественное собрание. На праздничном мероприятии собрались сотрудники прокуратуры со всей республики, а также ветераны службы в отставке. Глава республики отметил, что синие мундиры являются оплотом государства, обеспечивают законность и правопорядок, а также стоят на защите свобод граждан.

Власти тесно сотрудничают со службой по ряду направлений. К примеру, в части решения проблем обманутых дольщиков, а также уменьшения криминогенной обстановки и противодействия экстремизму в городах и районах.

Вы активно боретесь с коррупцией. В результате тесного взаимодействия c администрацией главы республики в органах государственной власти и местного самоуправления приняты важные меры по профилактике коррупции. По требованиям прокуроров из 2 тысяч нормативных актов исключены коррупциогенные факторы. Органы прокуратуры играют значимую роль в развитии экономической жизни, активно способствуют улучшению делового климата. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Характер современной прокуратуры закалялся на протяжении трех столетий, со времен Петра I. На торжественном собрании наградили сотрудников за добросовестную службу и верность закону. Медали вручили и ветеранам, которые уже не работают в ведомстве. К слову, несмотря на строгий характер работы, синие мундиры доказали, что им не чуждо и творчество. Многие действующие прокуроры выступили на сцене с вокальными номерами.