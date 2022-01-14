Медики Уфы оценили выступление Радия Хабирова на Гайдаровском форуме

Новые технологии
помогают спасать жизни. Главный врач республиканского кардиоцентра Ирина
Николаева прокомментировала выступление главы Башкортостана Радия Хабирова на Гайдаровском
форуме. Руководитель региона заявил, что система здравоохранения может стать
сильнее.
Кардиологи в Уфе вдвое
увеличили консультации по телемедицине. Врачи видят эффективность такого
подхода.
Только
за 2020 и 2021 год у нас в два раза увеличилось дистанционная передача ЭКГ, то
есть сегодня фельдшер на ФАПе может снять электрокардиограмму прямо дома у
пациента и отправить ее в экстренном порядке к нам в центр управления
сердечно-сосудистыми рисками. Это возможность быстро получить, с одной стороны,
второе мнение, а с другой стороны, сохранить жизнь пациенту за счет скорости
принятия решений.Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического диспансера
Ректор БГМУ Валентин
Павлов выступление Радия Хабирова на Гайдаровском форуме назвал системным.
Проблема нехватки медработников касается всего мира. Более того, она
усугубляется новыми опасностями, которые несет штамм коронавируса «омикрон». БашГУ
и Башкирский медуниверситет совместно открывают два новых медучилища – в Сибае
и Нефтекамске.
Здесь
правильно абсолютно Радий Фаритович отметил, что эту проблему ни деньгами не
затушить, ни какими-то разовыми акциями. Главное здесь – это системная работа с
кадрами, начиная со школы, с медучилища, чтобы абсолютно все понимали
значимость – и главы муниципальных образований, и главные врачи.Валентин Павлов, ректор БГМУ