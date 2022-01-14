Медики Уфы оценили выступление Радия Хабирова на Гайдаровском форуме

Только за 2020 и 2021 год у нас в два раза увеличилось дистанционная передача ЭКГ, то есть сегодня фельдшер на ФАПе может снять электрокардиограмму прямо дома у пациента и отправить ее в экстренном порядке к нам в центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Это возможность быстро получить, с одной стороны, второе мнение, а с другой стороны, сохранить жизнь пациенту за счет скорости принятия решений.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического диспансера