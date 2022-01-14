В Уфе прошли рейды по нелегальным пунктам приема металла

Более 250 нелегальных приёмных пунктов металла работают в Уфе. Часто они становятся местом сбыта краденого и точек притяжения асоциальных личностей. В Башкортостане начали борьбу с нарушителями, работающими без лицензии. Общественники, сотрудники ведомств и правоохранители проводят рейды.
Компанию мужчине решили составить нагрянувшие гости. Но оказалось, это не подмога, а сотрудники полиции с проверкой. На точке есть яркие баннеры, расценки на приём металла и даже предупреждение об обязательном ношении маски. Не хватает главного – разрешения на работу приёмки.
Убрать снег у молодого человека получится уже после составления протокола. На яркие вывески владельцы приёмки лома не скупятся. Такой баннер сложно не заметить с дороги. На другой точке хозяева даже позаботились о внешнем виде помещения. Видимо, чтобы радовать глаз клиентов. Вокруг – огнетушители, запчасти от автомобилей, гардины и даже игрушечная коляска. Наблюдать за обстановкой в металлическом царстве можно, не выходя из помещения.
Сам простой приёмщик, утверждает мужчина. На вопрос, кто же хозяин, ответ был ожидаемый: «Без комментариев». Нелегальные точки притягивают особый контингент клиентов по одной причине: имён здесь не спрашивают.
Часто валютой в нелегальных точках служат не только деньги. Своеобразная клиентоориентированность.
О недобросовестной конкуренции со стороны владельцев нелегальных пунктов приёма металла рассказали главе республике на «Промышленном часе». Точки локализуются в основном в промышленных городах. Только в Уфе их свыше 250.
Чаще всего нелегальные точки работают в обычных гаражах. Специалисты организовали рейды совместно с Министерством промышленности республики.
Получить лицензию несложно. Для этого нужно заплатить госпошлину 7500 рублей, приобрести весы, оборудование и найти участок земли промназначения. Теперь приёмщикам, которые решили идти более легким путём, выдвинулись наперерез.