В Уфе прошли рейды по нелегальным пунктам приема металла

Более 250 нелегальных приёмных пунктов металла работают в Уфе. Часто они становятся местом сбыта краденого и точек притяжения асоциальных личностей. В Башкортостане начали борьбу с нарушителями, работающими без лицензии. Общественники, сотрудники ведомств и правоохранители проводят рейды.

Компанию мужчине решили составить нагрянувшие гости. Но оказалось, это не подмога, а сотрудники полиции с проверкой. На точке есть яркие баннеры, расценки на приём металла и даже предупреждение об обязательном ношении маски. Не хватает главного – разрешения на работу приёмки.

Денег нет, работать надо. Устроиться некуда. Хозяина не знаю. – А как устраивались на работу? – Ну, вот так. Приёмщик металлолома

Убрать снег у молодого человека получится уже после составления протокола. На яркие вывески владельцы приёмки лома не скупятся. Такой баннер сложно не заметить с дороги. На другой точке хозяева даже позаботились о внешнем виде помещения. Видимо, чтобы радовать глаз клиентов. Вокруг – огнетушители, запчасти от автомобилей, гардины и даже игрушечная коляска. Наблюдать за обстановкой в металлическом царстве можно, не выходя из помещения.

– Почему работаете без лицензии? – Без комментариев. Приёмщик металлолома

Сам простой приёмщик, утверждает мужчина. На вопрос, кто же хозяин, ответ был ожидаемый: «Без комментариев». Нелегальные точки притягивают особый контингент клиентов по одной причине: имён здесь не спрашивают.

Люди сдают незаконно добытый металл, и его здесь принимают, не спрашивая личных данных. Потом сотрудники ОВД не могут найти человека. Данил Топаев, заместитель начальника отдела АТО и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Часто валютой в нелегальных точках служат не только деньги. Своеобразная клиентоориентированность.

Люди незаконно добывают металл и меняют его на фанфурики. Спирт выходит дороже, чем по городу, но т.к. это бартер, их устраивает. Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия»

О недобросовестной конкуренции со стороны владельцев нелегальных пунктов приёма металла рассказали главе республике на «Промышленном часе». Точки локализуются в основном в промышленных городах. Только в Уфе их свыше 250.

Начните с Уфы, создайте рабочую группу и начните работать. Масштабы бедствия уже понятны, надо вскрывать эту ситуацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чаще всего нелегальные точки работают в обычных гаражах. Специалисты организовали рейды совместно с Министерством промышленности республики.

В рейде так же принимали участие и сотрудники подразделений МВД. В случае нарушений будут составлены административные материалы. Стоит отметить, что за ряд нарушений в сфере оборота металла законом предусмотрена и уголовная ответственность. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан