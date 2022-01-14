Пенсионный фонд получил полномочия для осуществления отдельных мер соцподдержки

Об этом сегодня на брифинге рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. Между ведомствами в регионе идет информационное взаимодействие по передаче сведений о получателях выплат.
Речь идет, в первую очередь, о тех, кто пострадал в результате техногенных катастроф, военнослужащих и членах их семей, реабилитированных жертвах репрессий, семьях с детьми, гражданах, имеющих право на компенсацию страховки по ОСАГО.
Кроме того, в Бирском районе запущен пилотный проект по приему унифицированной формы заявления на пособия для семей с детьми. По одному пакету документов могут назначаться сразу несколько выплат в рамках мер соцподдержки.