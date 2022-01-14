Пенсионный фонд получил полномочия для осуществления отдельных мер соцподдержки

Об этом сегодня на брифинге рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. Между ведомствами в регионе идет информационное взаимодействие по передаче сведений о получателях выплат.

Речь идет, в первую очередь, о тех, кто пострадал в результате техногенных катастроф, военнослужащих и членах их семей, реабилитированных жертвах репрессий, семьях с детьми, гражданах, имеющих право на компенсацию страховки по ОСАГО.

Уже назначенные выплаты люди будут получать через ПФ, но им ничего не нужно делать. При назначении новой выплаты нужно обращаться в МФЦ или Пенсионный фонд. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан